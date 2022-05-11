快篩帶動美廉社來客數 三商家購看好5月營收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）旗下有連鎖超市美廉社的三商家購公布4月合併營收新台幣11.48億元，月增7.22%，年增9.04%；由於已完成新一階段國外採購布局，加上美廉社獲選加入快篩試劑國家隊，每天來客數與客單價同步成長，預期5月營收將有不錯表現。

三商家購發布新聞稿說明，今年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情晦暗不明的情況下，消費者為降低接觸風險、趨避疫情影響，消費習慣有所調整；且今年第1季降雨天數較去年同期大幅增加，氣溫普遍較低，直接影響飲料等商品銷售。

三商家購指出，自今年2月開始全台蛋荒，造成散蛋、盒蛋及茶葉蛋銷售金額大幅下降，連帶影響其他家庭烹煮類商品的銷售。單就蛋類商品分析，第1季銷售額減少約900萬元，隨著時序進入夏季，氣溫回暖，蛋農產量可望緩解，恢復正常供應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

去年美廉社即著手進行門市改裝，除增設蔬果、水產和肉品的販售外，並重新優化商品品類結構與陳列，簡化門市陳列作業，調整後因停業改裝期間而流失的顧客，也在3月後逐步回到美廉社消費，單店業績與毛利額逐步提升，可見因改裝帶來的效益逐步發酵。

展望第2季將進入年度旺季，三商家購表示，已完成新一階段國外採購談判布局，可期待美廉社透過品類優化，提升商品迴轉和毛利組合表現。（編輯：蘇志宗）1110511