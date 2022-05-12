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健喬首季獲利翻倍 台康生連3季獲利

2022/5/12 19:29
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（中央社記者韓婷婷台北12日電）生技藥廠季報陸續出爐，生物相似藥、CDMO廠台康生技第1季每股盈餘（EPS）0.05元，連續3個季度均維持獲利。學名藥廠健喬稅後盈餘6096萬元，年增105%，EPS為0.42元，科妍也有0.41元。

台康生表示，首季合併營收新台幣3.61億元，雖受第1季汐止廠進行產線優化影響，停工而無法進行生產，營收仍較去年同期成長47.7%，且優於去年同期的虧損局面，每股純益為0.05元。

台康生指出，去年委託開發暨製造服務（CDMO）接單明顯成長，因此啟動產能擴增計畫，今年二廠產能將倍增，預計今年底哺乳類動物細胞廠產能將由9500升提升至25500升，以因應明年的生物相似藥上市產能及CDMO業務成長需求。同時也積極招募新血，今年截至4月底員工人數達335人，較去年底成長12.8%，而且持續擴編中。

台康生今年前4個月累計營收4.7億元，年增30.53%並創下同期歷史新高。

健喬第1季合併營收9.6億元，年成長27%，稅後淨利1.25億元，年增105%，EPS為0.42元。健喬表示，第2季首月合併營收年成長已突破3成，展望2022全年獲利將持續攀高。

健喬表示，第1季營業毛利率來到42%，高於2021年的39%及2020年的35%，獲利高出去年同期一倍，主要是來自3大動能，包括購併帶來銷售端的綜效、廠端的生產規模經濟以及策略聯盟新品滲透市場的毛利貢獻。

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科妍也公布第1季財報，營收1億元，毛利率60%，稅後淨利2697萬元，淨利率27%，EPS為0.41元。

科妍表示，受到中國大陸及台灣疫情影響，民眾減少非必要性及非急迫性醫療，致影響醫美產品項目銷售及內銷通路商延後出貨，致111年第1季營業收入較110年同期略減；另外，因生技一廠認列折舊及相關費用因素，致使營業利益較去年同期稍減，但在外幣資產兌換利得及所得稅利益挹注下，逆勢推升稅後淨利表現。（編輯：趙蔚蘭）1110512

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