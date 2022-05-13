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維田首季每股賺0.83元創同期高 訂單看到年底

2022/5/13 09:13
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（中央社記者吳家豪台北13日電）工業電腦廠維田今年第1季受惠於工業電腦及工業顯示器等訂單需求強勁，美國專案客戶拉貨動能增加，每股盈餘達新台幣0.83元、年增59.6%，創同期新高。維田表示，訂單能見度已看到年底，今年營收有望成長雙位數百分比。

維田今年3月起受到中國封城影響，導致物流、原料供應交期等不穩定，使得部分訂單遞延出貨，但第1季合併營收2.27億元、年增45.5%，仍創歷史同期新高；在匯率與新產品價格調整下，毛利率為32.4%；歸屬於母公司稅後淨利約2498萬元，年增58.7%。

維田透過新聞稿說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速工業4.0與人工智慧物聯網（AIoT）快速整合，製造業紛紛邁向智慧工廠數位轉型，以強化競爭力與彌補人力缺口，尤其近年受到政經局勢、地緣政治影響，美歐等國的新基礎建設發展較以往更強勁，預期將帶動更多工業電腦需求。

維田產品銷售區域多集中於歐美市場，訂單穩定且客戶黏著度高，在歐美工業電腦市場穩定擴大之下，營運規模可望再升級。

因維田主要銷售區域為歐美市場，受中國封控影響較小，同時在歐美客戶強勁需求的支撐下，4月合併營收達7343萬元、年增4.11%，改寫歷年同期新高。

維田表示，因遞延效應，第2季有機會迎來出貨旺季，中和廠區也持續維持產能滿載，訂單能見度已看到年底，今年維持雙位數百分比成長目標。（編輯：楊凱翔）1110513

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