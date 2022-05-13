華新焦佑倫：冰鎳明年量產 海底電纜廠2026年完工

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（中央社記者潘智義台北13日電）不銹鋼廠華新麗華董事長焦佑倫今天在股東會後受訪表示，除三元電池原料冰鎳廠明年量產外，海底電纜廠預計2026年完工，2027年貢獻業績。

台灣全力發展綠能，離岸風電風場陸續開發商轉，配合供應鏈在地化政策，原本有大亞、華新兩家電纜廠規劃投入離岸風電用海底電纜建廠，但因建廠成本太高等因素，未能付諸實現。不過，峰迴路轉，華新今天在股東會說明投入海底電纜廠相關規劃。

焦佑倫說，建海底電纜廠有土地、技術、認證、市場4大要素，從離岸風電風場完全採用國外海底電纜，到本土廠商投入海底電纜廠興建，關鍵在於取得港口用地。華新高雄港土地建廠，可節省龐大的運輸成本，當然在政府政策全力支持下，台灣離岸風電不斷有新風場開發案加入，有充沛的本土市場需求，生產的海底電纜才有銷路。

他指出，海底電纜技術門檻高，需由歐洲專門認證機構認證，以華新的實力要說技術沒問題也是可以的，但認證時間也許一年，或者更久，希望趕上台灣離岸風電第3階段開發商機。

另外，因應新能源的創能、節能、儲能、用能需求，華新除投入綠能產業的離岸風電用海底電纜廠，也與東元合作運能、儲能；在既有的不銹鋼事業架構下，將印尼的不銹鋼原料鎳生鐵廠外，再擴增冰鎳生產線，冰鎳是鎳鈷艋三元鋰電池上游正極材料硫酸鎳的原料，預計在明年量產，年產能5.5萬噸。

華新主管分析，倫敦金屬交易所鎳價在3月飆高後暫停交易，仍高達每噸5萬美元，遠高於近3年均價每噸2萬美元，但近期已回到每噸2萬8000美元，趨於平穩。

電動車充電樁部分，焦佑倫解釋，華新的專長是電線，生產一般充電樁的電線相對容易，但高速充電樁電線標準較高，已可生產相關產品，並與充電樁企業洽談合作事宜。

焦佑倫認為，今年上半年產業景氣不錯，業績應優於去年上半年；但俄烏戰事未停，通膨壓力增加，又逢美國聯準會（Fed）升息循環，下半年狀況仍須再觀察。（編輯：張良知）1110513