央行擬緊縮30年期房貸 房仲：恐讓市場更M型化

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（中央社記者賴言曦台北13日電）央行總裁楊金龍表示選擇性信用管制還有空間，房市管控後續可能會瞄準30年期房貸等方向進行，房仲業者分析，對小資家庭而言，這項政策若執行，將比升息更沉重，可能會讓購屋市場更加M型化。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，對小資家庭而言，這項政策將比升息更加沉重，首購族可能因無力扛房貸而寧可繼續租屋，但有錢人仍能繼續買房，財富差距持續增加，恐使購屋市場更加M型化。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，據不動產資訊平台統計指出，去年第3季房貸期數創新高，房貸年期平均近24年，若以比例推估，30年期房貸比例可能已近4成，顯示在高房價與低利環境下，30年期房貸逐漸成為市場主流。

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曾敬德認為，30年期房貸在房價上漲時期，讓購屋人的房價負擔能力增加，未來若有重大調整，影響力自然不容小覷，但從政府過去不影響自用與首購，但不鼓勵多房與投資等政策方向來看，如果真的上路也會審慎評估適用的對象。

楊金龍昨天在立法院進行專題報告並備質詢時指出，選擇性信用管制還有空間，後續可能瞄準30年以上房貸、第2戶、限縮熱區房貸成數等方向，也希望不動產貸款集中度降至35%以下，房市能軟著陸。（編輯：黃國倫）1110513