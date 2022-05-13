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原料飆漲 華紙首季每股虧0.05元

2022/5/13 18:20
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（中央社記者賴言曦台北13日電）國際原物料走揚，華紙今天公布第一季稅後淨損5805萬元，不及去年同期表現。華紙表示，受COVID-19疫情、俄烏戰爭影響，讓原物料漲幅「超乎想像」，為成本帶來壓力。

華紙今年第一季合併營收55.26億元，每股虧損0.05元，較去年同期每股盈餘0.09元疲弱。為止血虧損，華紙先前宣布旗下特殊用紙、文化用紙等產品第2季將「月月漲」，5月調漲8%，6月再漲5%至10%。

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華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和接受中央社記者電訪時表示，近期國際原物料漲勢「超乎想像」，漲幅達2成至3成，其中尤以木片上漲最多，但華紙第2季調漲動作預料能紓解成本壓力，為營收補血。

另外，華紙母公司永豐餘今天也公布第一季營收為198.15億元，稅後歸屬母公司業主淨利2.44億元，每股盈餘0.15元。永豐餘表示，16日將召開線上法人說明會，屆時將有更進一步說明。（編輯：黃國倫）1110513

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