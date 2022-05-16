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華紙：原料價格走高成趨勢 估第2季營運好過首季

2022/5/16 16:24
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（中央社記者賴言曦台北16日電）永豐餘旗下中華紙漿今天召開線上法說會指出，國際原料價格走揚已成趨勢，第2季產品漲價後，雖未能完全反映成本，但營運表現有望好過第1季表現。

中華紙漿今年第1季合併營收為新台幣55.3億元，年增0.9%；營業毛利4.54億元，毛利率8.2%，年減28.2%；稅後歸屬母公司業主淨損0.58億元，每股虧損0.05元。

華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，因木片、能源成本及運費高漲，導致第1季虧損，目前華紙4月、5月已調漲約10%，後續不排除根據成本走勢持續調整價格。

原料方面，陳瑞和表示，木片補庫存有遭原料商遞延出貨情況，紙品庫存約為半個月，紙漿方面則有約一週庫存；但華紙可自行生產短纖紙漿，所以影響不大。

陳瑞和也指出，煤炭價格近一年來漲近3倍，在降低成本等考量下，計劃將以煤炭作為能源的高雄特殊紙廠朝向再生能源替代方向改進。

非塑產線方面，陳瑞和提到，桃園觀音廠區有2台機器進行封測，預期6月將正式上線生產非塑產品，預估下半年量產後可貢獻單月營收約2000萬至3000萬元左右。（編輯：趙蔚蘭）1110516

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