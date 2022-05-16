國產署標租6宗太陽光電用地 總面積2.92公頃

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（中央社記者張璦台北16日電）配合政府2025年太陽光電累積裝置容量20GW總體目標，財政部國產署今天推出6宗國有非公用土地標租，供太陽光電發電設備設置，面積合計約2.92公頃，並將於6月14日開標。

國產署今天舉行例行記者會指出，配合政府再生能源發展政策，推動光電設備設置，再度推出6宗標的，分別位於新竹市、彰化縣田中鎮、雲林縣林內鄉、高雄市燕巢區、台南市官田區及屏東縣南州鄉，面積合計約2.92公頃。

國產署官員表示，這6案區位及基地條件俱佳，由國產署中、南區分署辦理標租公告，並於今年6月14日開標；其中彰化縣田中鎮、雲林縣林內鄉、高雄市燕巢區及屏東縣南州鄉，為首次推出標的，面積介於0.3公頃至1.5公頃間。

國產署官員進一步說明，高雄市燕巢區標的面積約1.5公頃，使用分區及使用地類別為特定專用區特定目的事業用地，日照充足、面積大，且業者得標後無需變更使用。

針對太陽能光電躉購費率調升、模組補貼措施，是否進一步提升廠商投標意願，國產署官員表示，標租是看業者的設備裝置容量，與回饋金比率的乘積值競標，光電政策優惠將挹注標脫機率，國產署樂觀其成。

國產署表示，在不影響保育及無公用前提下，國產署積極配合辦理太陽光電政策，依規定以提供申請開發（委託經營）、共同改良利用及標租等多元方式，提供國有土地設置太陽光電設施。

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據統計，截至今年4月底，提供標租20案、委託經營18案及共同改良利用2案，共40案、約612公頃國有土地，預計發電量可達497.9MW，其中288MW已併網發電。

國產署指出，為在2025年達成中央政府太陽光電累積裝置容量20GW總體目標，將繼續盤點適宜國有土地，辦理標租公告，逐步實現台灣能源轉型、促進能源多元化及達成環境永續、經濟發展的政策願景。（編輯：林興盟）1110516