DRAM廠製程技術推進 集邦：有助成本優化

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（中央社記者張建中新竹18日電）DRAM廠製程技術持續推進，市調機構集邦科技預期，將有助成本優化，若市場負面因素不再擴大，預期各家DRAM廠獲利可望向上提升。

集邦科技表示，受通貨膨脹加劇及俄烏戰爭影響，第1季整體動態隨機存取記憶體（DRAM）拉貨動能低迷不振，各類產品價格下滑，第1季DRAM總產值滑落至240.3億美元，季減4%。

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集邦科技指出，三星（Samsung）第1季市占率達43.5%，穩居全球DRAM龍頭；SK海力士（Hynix）市占率27.3%，為第2大廠；美光（Micron）市占率23.8%，為第3大廠。

受合約價下跌影響，集邦科技表示，三星、SK海力士及美光第1季營業利益率同步下滑，分別降至48%、39%及40.1%。各家廠商持續往先進製程推進，成本可望優化，若市場負面因素不再擴大，預期廠商獲利應可提升。（編輯：楊凱翔）1110518