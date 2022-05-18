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奇美實業碳捕捉計畫 回收製程二氧化碳再利用

2022/5/18 15:59（5/18 16:12 更新）
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奇美實業與工研院攜手，開發將廠內煙道氣回收的二氧化碳轉化為PC產品主要中間原料二烷基碳酸酯（DRC）技術。圖為奇美實業廠房外觀。（奇美實業提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月18日
奇美實業與工研院攜手，開發將廠內煙道氣回收的二氧化碳轉化為PC產品主要中間原料二烷基碳酸酯（DRC）技術。圖為奇美實業廠房外觀。（奇美實業提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月18日
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）奇美實業與工研院合作展開碳捕捉再利用計畫，開發將廠內煙道氣回收的二氧化碳轉化為聚碳酸酯（PC）產品主要原料技術，可產出新一代固碳PC產品，朝落實循環永續方向行動。

奇美實業今天發布新聞稿指出，碳捕捉再利用（ Carbon Capture and Utilization, CCU）計畫，目標是捕捉製程中產生的二氧化碳，再循環轉化為聚碳酸酯（Polycarbonate, PC）產品的主要原料，計畫第一階段已於今年5月展開。

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奇美實業表示，奇美實業與經濟部技術處科技專案支持下擁有多項永續創新技術的工研院攜手，開發將廠內煙道氣回收的二氧化碳轉化為PC產品主要中間原料二烷基碳酸酯（DRC）技術，預計可於2023年年底前完成技術驗證，未來將在此前期技術基礎下，繼續發展新一代固碳PC產品完整技術。

奇美實業指出，未來奇美將運用產出的DRC再合成為碳酸二苯酯（DPC），此時得到的固碳DPC再與雙酚A反應得到固碳PC，在產出PC過程中，相關副產物均可循環使用，當整體技術開發完成後，固碳PC產品原料只有煙道氣回收的二氧化碳和雙酚A，成為新一代固碳PC產品。（編輯：陳仁華）1110518

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