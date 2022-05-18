產業面臨綠電荒 朱志洋：台電不應跟企業搶綠電

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（中央社記者曾智怡台北18日電）企業憂綠電不足，政府已承諾釋出部分綠電到市場；友嘉集團總裁朱志洋表示，盼政府訂出合理釋出比例，相關規劃也必須有明確時間表，「台電不應該跟企業搶綠電」。

工商協進會今天舉行跨越七十前瞻系列論壇「建構永續DNA 邁向淨零大未來」，聚焦淨零碳排轉型議題，邀請友嘉集團總裁朱志洋、台達電董事長海英俊、正隆執行董事蔡東和、安侯永續發展顧問董事總經理參與綜合座談。

針對綠電議題，朱志洋表示，目前台灣綠電供需不平衡，90%是台電所有，剩下10%多被台積電包下，但也在此替台積電申冤，媒體多報導台積電拿下台灣9成綠電，「事實上是拿10%裡面的90%」。

談及政府將釋出一部分綠電供中小企業使用，朱志洋表示，許多企業反映買不到綠電，希望釋出的量能訂出合理比例，「台電不應該跟企業搶綠電」，相關規劃也必須有正確時間表。

朱志洋說，企業也反映銀行融資問題，目前市場基於限制，無法完善推動綠色金融產品，建議銀行跳出存放款思維，思考下一階段綠色經濟和市場機制，例如發展綠債、綠色電力期貨、綠電憑證等，讓企業買得到綠電，並保障綠電進入市場。

同時，完善售電發展機制、落實分散式電力生產與消費，找到合理商業模式與更多經濟誘因。

蔡東和表示，企業除在內部落實碳盤查、設定減碳目標，對外也要輔導供應鏈一同減碳，才能讓公司更符合減碳淨零要求；過程中期待政府對減碳先行者、積極者、投資較大者，給予政策鼓勵和碳定價額度承認，例如日本業界很早執行能源轉型，改燒生質能鍋爐，相關投資也有優惠補助。

海英俊指出，台達電在新能源上可貢獻專長是電網管理，由於目前再生能源有不穩定性，正大力發展微電網、儲能技術；面對電力供需不平衡，最要緊的是「削峰填谷」，儲能即是一個解方，但目前概念才正興起且成本昂貴課題。

至於如何達到淨零，海英俊表示，台灣GDP、用電持續向上，「碳排放也一直上去」，現在要聚焦如何將經濟成長和碳排脫勾，例如台積電2奈米、3奈米接連發展，用電越來越多，凸顯脫勾重要性。

他分享，台達電自2009年思考此問題，以能源密度來看，2009年時，要創造100萬美元收益，耗電4萬2000度，當時目標是5年之內降低50%，後來在2014年時，用電度數成功降至2萬1000度。（編輯：潘羿菁）1110518