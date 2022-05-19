食農科技夯 台灣有望成為亞洲餐飲矽谷

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「餐飲創新投資高峰會」18日起連兩天在舊金山舉行，國際間創投人士聚焦全球暖化與人力短缺下的餐飲未來方向。台灣「扶田資本」創辦人暨執行長陳瑞弦（左2）為高峰會亞太區投資人代表。（科技部台灣科技新創矽谷基地提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年5月19日

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（中央社記者周世惠舊金山18日專電）4家台灣食農餐飲科技新創正在舊金山參展，展會的亞太區投資代表陳瑞弦說，台灣擁有頂尖軟硬體人才、大型食品集團資金及完整食農餐飲供應鏈，成為亞洲餐飲矽谷指日可待。

科技部台灣科技新創矽谷基地（TTASV）與「扶田資本」（Foodland Ventures）股份有限公司攜手4家台灣新創企業，今明兩天參與在舊金山舉行的「餐飲創新投資高峰會」（Food Innovation & Investment Summit），為台灣創業家連結國際資金和資源。

「餐飲創新投資高峰會」是專注於食農餐飲科技的指標性國際新創盛會，包括雀巢公司（Nestlé）、百事公司（PepsiCo Inc.）、泰森食品公司（Tyson Foods）、聯合利華公司（Unilever）等跨國大廠、食品業龍頭，以及Big Idea Ventures為首等知名創投公司皆到場，今年被視為全球疫後復甦的前哨戰。

「扶田資本」是台灣第一個食農餐飲科技創業加速器與創投基金，創辦人暨執行長陳瑞弦（Victor Chen）擔任這場高峰會的亞太區投資人代表，與國際間創投人士聚焦探討全球暖化、人力短缺及傳統產業升級的影響下，全球食農餐飲市場及投資趨勢的可能方向。

與會人士一致認同，未來一年半，能夠跨界推動餐飲革命、解決相關問題的新創企業會是亮點。陳瑞弦表示，協助傳統升級的新創公司將透過併購加速產業發展。2021年全球食農餐飲科技總投資額達517億美元，各國市場的變動因素，皆是帶動整體產業投資額屢創新高的關鍵原因。

搶攻無人新商機，曾在電動車大廠特斯拉（Tesla）服務的徐浩哲（Sean Hsu）以其自動化經歷，開發無人現調百種飲品機器「百睿達」（Botrista），並於去年完成1000萬美元（約合新台幣2億9713萬元）A輪募資。

同樣是開發無人餐飲技術，工程師轉型創業的林志鴻（Andy Lin）在矽谷創立「優豈」（Yo-Kai Express） ，標榜不到一分鐘能以自動販賣機製作出熱騰騰的碗麵，已進駐美國多家醫院、機場、校園、辦公園區如串流影音龍頭Netflix及美國太空探索科技公司SpaceX，也在日本展開佈點。

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因應全球淨零碳排趨勢，植物肉產業持續獲看中。黃仁佑（Jen-Yu Huang）及李博婷（Michelle Lee）創立「活優科技」（Lypid），透過專利微膠囊化技術，創出仿動物油脂口感的植物油。近期完成400萬美元種子輪募資。

此外，打入新加坡、日本多時，並進軍北美市場的「串串新零售雲」（KABOB），專注於人工智慧解決大型連鎖店管理問題，一站式方案獲全球超過520家連鎖品牌使用，例如漢堡連鎖品牌麥當勞、漢堡王；化妝品連鎖品牌絲芙蘭（SEPHORA）；連鎖家具家飾宜家家居（IKEA）等。（編輯：馮昭）1110519