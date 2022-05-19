長科第2季部分產品漲價 擴導線架產能第4季投產

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）導線架廠長科今年第2季調漲部分產品價格，今年規劃擴充蝕刻製程年產能至7000萬條，台灣新廠房估第4季試產，第4季續擴充沖壓產能並投產。

長科今天下午參加櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，長科董事長室經理蘇雙富指出，第1季QFP導線架營收比重提升至23%，僅次於IC導線架比重34%，主要是車用和工控等非3C應用帶動，第1季車用占比來到35%，工業占比來到18%，今年車用和工業應用需求穩健，估今年3C比重將降至4成左右。

展望導線架市況，蘇雙富指出，包括車用電氣化、5G和Wi-Fi無線連結、第三代半導體、mini LED等需求帶動導線架，且全球整合元件製造廠（IDM）、後段專業封測代工（OSAT）與IC設計客戶對QFP與QFN導線架需求持續增加，來自IDM訂單能見度已到2023年之後。

長科董事長黃嘉能說明，不擔心3C市況，但須關注中國大陸COVID-19疫情封控仍影響物流和原料進料的變數。

因應需求，蘇雙富指出，長科計畫逐步擴增蝕刻製程年產能，從2020年4800萬條到今年將擴產至7000萬條，台灣新廠房估第3季完工啟用，第4季機台移入與試產，預估明年開始貢獻營收；預計到2025年，擴增蝕刻年產能至1億3000萬條。

因應QFP與SOP導線架需求，長科計畫今年第4季前持續擴充沖壓製程產能，預估第4季可投產。

蘇雙富指出，長科透過多元導線架產品與製程，提前並有紀律投資產能，有效率擴產，目標設定持續增加全球導線架市占率，目標成為IC導線架產業的規格制定者。

在價格部分，蘇雙富指出，去年起長科逐步調整導線架價格，目前QFP導線架漲幅已大於QFN導線架，今年第2季也會調漲部分產品價格。

長科在2018年完成收購日本住友金屬礦山導線架事業，長科目前在全球IC導線架市占率約11%，是全球第二大IC導線架供應商。

長科第1季合併營收新台幣36.31億元，較去年第4季微減1%，較去年同期增加33%，創單季次高；單季稅後淨利7.02億元，相當於賺進1.87個資本額，季增18%，比去年同期增加196%，創單季新高，第1季每股基本純益1.87元。（編輯：張均懋）1110519