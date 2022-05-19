將來銀行5/4誤發補款簡訊 2200戶受影響

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（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會今天表示，將來銀行5月4日向客戶誤發補款簡訊，影響客戶2200戶、涉及筆數3700餘筆，將來銀行已在13日將事件調查報告送交金管會，金管會目前正檢視報告中。

純網銀將來銀行3月底開業，5月4日有民眾反映，遭將來銀行簡訊告知簽帳卡扣款失敗，須在指定天數內補足款項，否則將收取逾期補款手續費，但帳戶內款項明明足夠支應扣款，致電客服卻忙線打不進去，後續又收到將來銀行「因系統優化，誤發訊息」簡訊。

金管會銀行局副局長林志吉今天表示，將來銀行當時接獲多筆客訴，調查後發現核心系統圈存扣款的解圈交易序號位數設定不夠多、且沒有每天歸零，以致序號累計到一定數量就卡住，因序號不足以致無法順利解除已圈存款項、給付給請款商家，系統即自動發送必須補足存款的簡訊給客戶。

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林志吉說，將來銀行誤發補款簡訊事件影響客戶2200戶、3700餘筆交易，將來銀行已在5月4日向金管會通報重大偶發事件，13日將後續調查報告送交金管會，目前金管會正檢視報告內容。

將來銀行5月5日聲明，因五一勞動節連假期間支付交易筆數較多，導致系統扣款設定序號不足，4日晚間處理請款時誤發部分客戶要求補款簡訊，隨即於當天晚間進行因應調整，發送更正及致歉簡訊給客戶，簡訊誤發事件與帳務系統無關，不影響存戶帳務正確性及客戶權益。（編輯：張均懋）1110519