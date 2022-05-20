長興材料快篩試劑出貨 月產能40萬至50萬支
2022/5/20 17:38
﹙中央社記者潘智義台北20日電）長興材料工業今天表示，家用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原快速檢測試劑套組5月初開始出貨，目前正常出貨，月產能40萬至50萬支。
長興主管接受電訪說明，家用COVID-19抗原快速檢測試劑交貨給中央及地方政府，也交貨給通路商；至於通路商再出給藥局或量販店的比重並無統計。
長興今天於券商舉辦線上法人說明會指出，2021年紫外光固化材料銷量較2020年增加11.8%，光固化材料年產能9萬8000噸、光固化塗料年產能7000噸；紫外光固化塗料經紫外光照射後快乾，可應用在手機、筆電、汽車等各類需要快乾的產品。
長興統計，第1季營收新台幣123.64億元，年增10.37%；歸屬母公司稅後淨利8.89億元，年增7.74%，每股稅後盈餘（EPS）0.72元，營收、獲利、每股稅後盈餘皆創歷年同期新高表現。
長興各事業部門營收占比分別為合成樹脂49.33%、電子材料24.35%、特用材料25.7%；其中，特用材料營收占比顯著拉升，帶動第1季毛利率上升至22.21%。
長興解釋，第2季雖有4月中國昆山停工及華東地區運輸困難造成影響，但透過跨區產能調配降低衝擊，並隨著後續復工及物流恢復，影響可望消退。（編輯：張良知）1110520
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