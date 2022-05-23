外資反手買超 台韓股市逆勢吸金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北23日電）無懼美股走跌，亞股上週收紅，東協多國單週大漲逾4%，外資上週反手買超台灣及韓國股市，終止近期連續賣超窘境。

儘管美股持續破底，但外資賣超新興亞股已現趨緩，資金開始回流南韓、台灣及泰國，其中台股在連賣7週後首度轉買。在資金的推動下，新興亞股上週反彈回升，漲幅達3.5%。

保德信指出，近期賣壓沉的韓股及台股，外資上週呈現資金淨流入，南韓吸金3.48億美元，台股也吸金0.85億美元，終止近期連續賣超窘境，更讓南韓成為上週的亞股吸金冠軍。

東協市場方面，以泰國股市獲得2.71億美元挹注最佳，其他東協國家雖然仍為資金淨流出，但淨流出金額明顯縮小，僅有南亞的印度股市上週遭外資持續賣超8.25億美元，成為墊底的亞洲股市。

美國聯準會（Fed）以壓制通膨為主要考量，預期將在6、7月升息兩碼的情況下，中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧認為，風險性資產投資回歸基本面及價值面，同步觀察企業獲利、消費、經濟成長與勞動市場，台灣目前無停滯性通膨風險。

針對台股後市看法，張圭慧提到須留意中國清零政策致經濟下滑，台灣疫情升溫壓抑內需動能，第2季經濟成長恐微幅下滑，不過整體全年仍預估台灣GDP達 4%以上，目前本益比仍為相對低點，建議逢低分批布局，市場主要動能仍偏重半導體、電動車及科技股。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文則表示，台股已自低點反彈，惟目前加權指數月季年線仍為空頭排列，呈弱勢格局，持續量縮整理，OTC指數則在月線之上震盪整理，走勢較強，預期短線國際變數多加上通膨隱憂，資金將呈現輪動快速，台股整理時間將拉⾧，後續可觀察大盤何時能站上短期均線並搭配量能回升。（編輯：趙蔚蘭）1110523