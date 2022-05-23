北極星24日起公開申購 抽中約2.35萬價差

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）新藥廠北極星藥業-KY預計6月6日掛牌上市，20日完成競價拍賣開標，得標均價84.57元，將於5月24日至26日辦理公開申購，承銷價82元，以今天收盤價105.5元來計算，抽中1張有2.35萬元價差。

北極星-KY資本額約新台幣72億元，發展中的癌症新藥 ADI-PEG 20已進行多項多國多中心臨床二、三期試驗，主要應用於肺間皮癌、軟組織肉瘤、肝癌以及腦癌四大新藥產品線。

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北極星在美國及中國皆有cGMP蛋白質藥廠，具備自主開發能力與生物藥委託開發暨生產服務（CDMO）。目標2025年至少取得2張藥證，旗下CDMO業務預計下半年量產出貨。

北極星表示，ADI-PEG 20 臨床試驗3大策略包括聯合用藥、精準治療、增進放射線治療成果；其主要機轉是利用正常細胞與癌細胞在合成精氨酸的功能性差異所設計，這種機制與市面上現有用於一般癌症治療的化療或荷爾蒙藥物不同。（編輯：林興盟）1110523