長榮「弟弟派」挺姊夫鄭深池 並非張國華所稱的外人

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（中央社記者賴言曦台北24日電）長榮「弟弟派」張國明、張國政和張國煒今天委託律師召開記者會，並透過聲明挺姊夫鄭深池，指他本非外人，這次是受3兄弟和家族長輩請託，斡旋讓大家「分工而非分家」的共識。

「弟弟派」聲明指出，鄭深池從海洋學院畢業後就進入長榮海運，跟隨創辦人張榮發學習獲賞識成為張家女婿，一路拔擢出任長榮集團副總裁兼長榮航空董事長，之後因為看到妻舅也就是張家4個兄弟都已長大成人，鄭深池認為階段任務已完成，決定選擇交棒而離開長榮。

聲明指出，今年4月6日鄭深池又獲推選為長榮國際董事長，以姊夫身分期許張家4兄弟放棄成見，共謀圓滿解決之道，以達到創辦人期望兄弟團結的遺願。

聲明指出，張國明、張國政和張國煒3兄弟說，大哥張國華日前建議解散長榮國際和巴拿馬長榮國際（EIS），「這已經違反父親遺願」。

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聲明表示，過去6年來，大哥從未主動找弟弟們商討公司經營或股權問題，弟弟們曾提議由哥哥買回其股份維持公司完整性，無奈未獲回應，「如今大哥突然宣稱要解散這兩家公司，豈非讓父親建立的長榮集團逐步瓦解？」。

聲明指出，張國明、張國政和張國煒3兄弟強調，家族成員一向敬重姊夫鄭深池，於公於私，絕非大哥所指稱的「外人」；希望4兄弟能在姊夫奔走下，排除真正的「外人」，順利解決家族紛擾，讓長榮集團永續經營，在世界各地的陸海空事業領域，都能繼續看到長榮的綠色艦隊，為台灣爭光，成為公司治理的典範。（編輯：潘羿菁）1110524