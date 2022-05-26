防疫險風波 富邦金董事長蔡明興：履行契約展現誠意

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（中央社記者謝方娪台北26日電）防疫保單風波延燒，富邦金暨富邦人壽董事長蔡明興、富邦人壽總經理陳俊伴今天發布一封內部信，為近期業務員肩負龐大壓力打氣，他們也強調，面對各種不同聲音難免有誤解，富邦以實際行動回應，履行契約展現服務誠意。

蔡明興、陳俊伴透過內部信指出，近期防疫保單議題使業務員肩負龐大壓力，在此說聲「辛苦了」，感謝員工這段時間的努力與付出，持續站在第一線傾聽客戶心聲並耐心說明；富邦堅持保險保障初衷，一切以保戶利益和公平服務為優先，善盡對客戶、對社會責任，面對各種不同聲音難免有誤解，富邦以實際行動回應，履行契約展現服務誠意。

內部信也揭露，富邦產險防疫保單簽單與理賠件數均為業界之首，今年度截至5月23日已核保簽單63萬件，在途件近百萬件，力拚6月底前核保完成，今年度截至5月23日理賠申請累計8.1萬件，已賠付2.5萬件，累積賠付金額達新台幣7.35億元。

內部信強調，富邦產險會善盡對保戶責任、減輕醫療量能壓力，支持防疫政策，陪同隔離符合保單條款即可理賠、住院日額保險金會從寬認定；關於富邦產險核保政策，也是考量風險承受額度，期待讓更多尚未投保的民眾獲得保障。

內部信指出，人壽業務員透過防疫保障守護國人健康，也是維持社會安定的重要力量，辛勤協助客戶轉嫁疫情風險，讓許多人和家庭經濟重擔得以緩解，再次向業務員表達感謝；同時，也要向支援前線的內勤行政人員致上謝意，儘管作業繁多仍全力以赴。

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內部信也說，富邦金是一家當責且財務穩健的金融企業，今年前4月自結稅前淨利748.46億元、稅後淨利609.82億元，每股稅後盈餘（EPS）5.17元，面對疫情發展從清零轉向共存，基於風險胃納考量及時調整因應，並以誠信為本，一定會努力達成保戶期待，積極實踐保險保障精神。

內部信表示，每個人的一生都將經歷不同的人生階段，期勉各位業務員繼續秉持「正向力量豐富生命」精神，協助廣大客戶依其保障所需完善全方位保險防護網，值此疫情嚴峻時期，推動業務工作也請務必注意健康；再次感謝大家共同承擔與體諒，一起挺過艱鉅時刻。（編輯：潘羿菁）1110526