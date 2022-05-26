東洋微球藥獲臨床里程碑金 首批自製罕病藥銷美

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）台灣東洋藥品今天發布重訊表示，去年與國際藥廠簽約合作開發的微球藥物Octreotide LAR學名藥將正式進入臨床階段，該階段50萬美金里程碑金今已入帳。此外，首批自製罕病藥順利在美銷售。

東洋今天舉行股東會，會中通過股利分配案，每股分派現金股利3元。針對股東關注代工生產國產COVID-19疫苗高端疫苗議題，董事長林全提到，雙方是在誠信原則的基礎上展開合作，並表示企業合作就是互惠互信一起往前走。

東洋與高端去年就已簽約合作，高端去年交貨的多劑量包裝就是由東洋進行後段充填。

至於，未來展望，林全表示，公司布局不但要有前瞻性眼光更須專注本業，東洋不會看到市場新興議題就急切投入，而是會先考量對本業、國家社會是否有幫助才會進入。

他也說，雖然公司面臨挫折跟考驗，但建立新的公司文化需要一點時間，他相信每次的挫折和考驗都會讓公司愈來愈進步。台灣東洋在國內有一定的知名度，但距離國際藥廠還有一段路。因此，更須專注本業發展，未來會努力做好海內外的銷售與研發工作，以此逐步邁向世界。

為進軍海外，台灣東洋去年與國際藥廠簽約，合作開發治療功能性神經內分泌腫瘤、肢端肥大症的第一線用藥Octreotide LAR困難學名藥，如開發順利預計最快2024年可進入每年約8億美元的美國市場，目前已完成階段性成果，將可進入正式臨床試驗，台灣東洋依約可取里程碑金50萬美元。

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林全表示，Octreotide LAR是高技術門檻的微球劑型藥物。原廠專利在2017年1月屆期後，美國市場迄今仍未見學名藥上市。如今，與國際藥廠的合作將進入臨床試驗，若未來成功上市，將由台灣東洋六堵廠供貨，雙方根據合約約定比例共同分配藥品銷售利潤。

林全說，除長期深耕的微球藥物有重要進展，2018年宣布由國際合作夥伴負責海外市場取證與銷售的自製藥品三氧化二砷Arsenic Trioxide，順利在去年10月取得美國FDA藥證，是東洋首次取得美國藥證，首批藥品於3月底順利出貨，正式進入美國市場，台灣東洋除陸續依藥品開發時程領取里程碑授權金外，也將於藥品上市後，另計供貨利潤。（編輯：潘羿菁）1110526