金管會推銀行業金融友善 94%ATM友善輪椅族

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（中央社記者謝方娪台北26日電）金管會今天公布，截至今年4月底，符合輪椅民眾使用的ATM機型達3萬444台，占ATM的94%。金管會也要求銀行公會至少每半年召開銀行業友善服務溝通會議，研議無障礙ATM設置、手語翻譯等措施。

金管會銀行局副局長林志吉今天表示，鑒於台灣已立法實施聯合國身心障礙者權利公約（CRPD），金管會請銀行公會持續檢視金融友善服務準則，為利銀行業建立重視金融友善的文化，金管會已在今年5月12日函請各銀行配合辦理3件事。

第一，董事會應對金融友善予以重視並採取具體作為，例如董事會應重視針對友善服務所推動的政策、策略、內部遵循規章、行為守則以及落實執行情形，以利形塑由上而下推動金融友善的良好文化。

第二，銀行應建立內部督導機制落實執行，銀行依公平待客原則所建立的內部督導機制落實執行金融友善工作項目，並由適當部門或人員統籌辦理各單位金融友善執行情形，以增進銀行相關措施研議推動的效率。

第三，銀行業應強化高階人員金融友善教育訓練，銀行業董事、負責人及高階經理人應接受金融友善、CRPD等相關身心障礙者權益保障的訓練課程，以增進對身心障礙者的認識。

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金管會也公布，截至今年4月底，符合輪椅民眾使用的ATM機型達3萬444台，占ATM總台數的94%；符合視障民眾使用的ATM機型有1153台，並參考視障團體建議，多設置於交通便利的公共場所。

為提供金融友善環境，金管會已要求銀行公會至少每半年定期召開與身心障礙團體的銀行業友善服務溝通會議，針對無障礙ATM設置、手語翻譯等議題進行討論並研議相關措施。（編輯：林興盟）1110526