科技部推科研新創生態系 38組團隊大秀研發能量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北26日電）科技部表示，科研產業化平台整合相關科研創業計畫，遴選出38組新創團隊參展InnoVEX 2022，瞄準AI、資安、精準醫療與運動科技服務等商機，展現研發能量。

科技部今天下午在InnoVEX 2022大會的Pi Stage舞台舉辦「科研創新成果發表會」，邀請橡子園顧問有限公司董事長陳五福、全球最大內容推廣平台Taboola研發部副總裁俞寧寧，以及在台灣創投圈支持早期新創不遺餘力的達盈管顧創辦人方頌仁，針對學研新創如何發揮優勢、取得投資人青睞及鏈結國際市場等議題進行對談，並給予新創建議。

科技部主秘林廣宏表示，近年科技部為學研新創規劃執行許多方案，包含推動科研創業計畫、科研產業化平台、建置台灣科技新創基地（TTA）南北據點，協助新創鏈結國際市場與投資人，希望打造一個完整的科研創新創業生態系。

科技部發布新聞稿指出，科研成果產業化專區匯聚38組學研團隊與新創公司，分別來自AI、生技醫療、大數據、智慧農業、綠色科技等熱門產業主題。

科技部舉例，台大應用數學科學研究所教授王偉仲與台大醫院內科部暨健康管理中心專任主治醫師廖偉智打造「MeDA Lab」團隊，開發出全球第一個全自動化偵測胰腺癌的人工智慧電腦輔助偵測工具。

此外，台北醫學大學內科學科助理教授曾健華創辦「復原生醫」，開發隨身型肺復原裝置系統，協助呼吸道患者藉由物理性自主訓練，促進呼吸順暢度，尤其適合肺炎病患在治療過程中使用，未來將以感測器紀錄結合AI診斷，加速醫療數位轉型。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陽明交通大學資訊學院副院長陳添福領軍的「優智能」，在智慧製造領域能提供完整的產品服務，其中Shoku-AI（調校職人）能把複雜產品模型與參數調校優化，建立可幫助資料擁有者自主設計AI解決方案的友善平台。

此外，為鼓勵台灣的學研團隊拓展國際市場，科技部表示，科研創新成果發表會初選9組參展團隊參賽，全程以英文簡報，除了展現創新理念與成果外，更能吸引國內外創投與業界人士關注。（編輯：林興盟）1110526