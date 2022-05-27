費半大漲 股后信驊一度漲停帶動高價股齊揚

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（中央社記者張建中新竹27日電）費城半導體指數大漲3.87%，晶片廠超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價齊揚，股后信驊股價表現強勁，一度攻上漲停，帶動矽力-KY等高價股股價同步走高。

美股勁揚，其中費半指數表現格外強勁，上漲111.68點，漲幅達3.87%。輝達雖然第2季營運展望保守，預期受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄羅斯戰爭影響，業績將下滑，但股價不跌反漲，攀升至178.51美元，上漲8.76美元，漲幅5.16%。

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超微股價也揚升至98.75美元，上漲6.1美元，漲幅達6.58%。英特爾（Intel）股價勁揚逾3%，高通（Qualcomm）也上漲2.75%。

信驊今天股價走勢強勁，一度攻上漲停，達新台幣2165元，大漲195元。股王矽力-KY一度達2745元，上漲200元，大立光、譜瑞-KY、力旺、祥碩、AES-KY等高價股股價也同步走高，僅旭隼股價震盪走低，由紅翻黑，表現相對疲弱。（編輯：楊蘭軒）1110527