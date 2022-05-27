著作權法三讀通過 經部：增進教育多元發展

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（中央社記者曾智怡台北27日電）疫情讓遠距教學愈趨普及，立法院今天三讀通過「著作權法」部分條文修正草案，經濟部說明，此次修正是因應數位科技發展擴大教學效果、電子書包的需要，及促進圖書館的保存與數位化服務，將增進教育多元發展。

經濟部透過新聞稿說明修法內容，第一，增訂學校對有註冊的學生進行遠距教學，可合理使用他人著作。

經濟部指出，現行法僅讓老師在教學現場授課時，可在合理範圍內印發資料給學生，為因應科技發展，讓老師在網路授課時能比照現場教學，特別增訂老師在學校授課目的必要範圍內，可將參考文章或資料藉由網路提供給同學參考，以因應疫情停止到校時遠距教學的需要，也符合國際潮流及科技發展趨勢。

另外，為避免過度侵害著作財產權人權益，規定學校要採取合理技術措施，防止非修課的學生接收課程；又因此種遠距教學極具公益性，學校老師進行教學有使用到他人著作時，不用付費取得授權，以利教學活動的進行。

第二，增訂非營利性遠距教學得利用他人著作，並需支付使用報酬。

經濟部說明，針對教學對象為社會大眾的遠距教學型態，現行法僅有類似空中大學的電視教學，並沒有網路教學的合理使用規定，因此修法增訂學校、教育機構進行網路的遠距教學時，可利用他人著作的合理使用規定。

由於此種利用型態除傳統廣播、電視播送方式外，還包括網路同步、非同步傳輸利用，且授課對象為一般社會大眾，與註冊學生對象不同，因此除需在教育目的必要範圍內使用，也須支付使用報酬給權利人，以兼顧著作財產權人的權益。

至於屬營利性質的遠距教學，例如補習班等教育機構的網路教學，因不具公益性，則明確規定需取得授權，以維護著作財產權人的權益。

第三，增訂教科用書編製者可傳輸電子檔給師生使用，以因應電子書包的教育需求。

經濟部表示，現行規定教科書的編製者為完成教科用書之審定或編定，雖可利用他人著作，但僅能提供紙本給師生使用，無法因應數位時代學生使用電子書包的需要，因此修法增訂教科用書編製者，可網路傳輸教科書的合理使用規定；為兼顧保障著作財產權人權益，需向著作財產權人支付使用報酬。

第四，增訂國家圖書館可數位化重製館藏著作，以及圖書館可提供館內線上閱覽。

經濟部解釋，為達成國家圖書館促進文化發展目的，增訂國家圖書館為避免館藏著作的滅失、毀損，可先數位化館藏著作，讓國家圖書館能完整保存當代著作；另增訂國家圖書館或一般圖書館等機構，可於一定條件限制下，於館內提供讀者線上閱覽，以代替原館藏紙本的出借或翻閱的合理使用規定。

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經濟部指出，此舉不但有助於圖書館的數位化服務，也利於紙本館藏的保存。

經濟部強調，數位發展讓著作利用多元化，近期全球受疫情影響，遠距教學成為重要的教學管道，此次修正為因應數位科技發展擴大教學效果、電子書包的需要，及促進圖書館的保存與數位化服務，將符合台灣當前數位時代教育政策需要，增進教育多元發展，對知識傳播具有重大正面意義。（編輯：翟思嘉）1110527