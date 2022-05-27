更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

漢翔配息0.35元 看好民用、軍用業務發展

2022/5/27 15:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北27日電）漢翔今天召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣0.35元；展望後市，董事長胡開宏表示，民用飛機機體、發動機出貨量已開始攀升，軍用業務方面穩定發展，今年可達成高教機交機8架。

胡開宏表示，在漢翔的軍用業務方面，新式高教機、F-16維修中心及F-16構改案等穩定發展中，尤其高教機開始進入大量交機階段，今年可達成交機8架，其他如商維、陸軍靶勤等軍方業務也已順利爭取。

胡開宏指出，在科技服務部分，為響應政府「展綠、增氣、減煤、非核」能源政策，漢翔已啟用水湳的5MW儲能系統，成功參與台電AFC（儲能自動頻率控制）電力交易平台輔助服務，位於沙鹿的第2、第3案場也都在規劃建置中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

胡開宏表示，台電通霄電廠與中油的燃氣渦輪發電機組案也已得標，公司3大業務皆有所斬獲；另在資安方面，因應洛馬公司要求，漢翔公司通過美國NIST（國家標準暨技術研究院）的認證，可妥善保障資訊系統的機敏性，也保護客戶的商業資訊。

另外，位於漢翔岡山廠旁的25公頃「漢翔發動機科技園區」已完成公聽會，目前正在進行土地編報及環評程序，完工後將擴大國內發動機產值，挹注營收。（編輯：蘇志宗）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族