漢翔配息0.35元 看好民用、軍用業務發展

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（中央社記者賴言曦台北27日電）漢翔今天召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣0.35元；展望後市，董事長胡開宏表示，民用飛機機體、發動機出貨量已開始攀升，軍用業務方面穩定發展，今年可達成高教機交機8架。

胡開宏表示，在漢翔的軍用業務方面，新式高教機、F-16維修中心及F-16構改案等穩定發展中，尤其高教機開始進入大量交機階段，今年可達成交機8架，其他如商維、陸軍靶勤等軍方業務也已順利爭取。

胡開宏指出，在科技服務部分，為響應政府「展綠、增氣、減煤、非核」能源政策，漢翔已啟用水湳的5MW儲能系統，成功參與台電AFC（儲能自動頻率控制）電力交易平台輔助服務，位於沙鹿的第2、第3案場也都在規劃建置中。

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胡開宏表示，台電通霄電廠與中油的燃氣渦輪發電機組案也已得標，公司3大業務皆有所斬獲；另在資安方面，因應洛馬公司要求，漢翔公司通過美國NIST（國家標準暨技術研究院）的認證，可妥善保障資訊系統的機敏性，也保護客戶的商業資訊。

另外，位於漢翔岡山廠旁的25公頃「漢翔發動機科技園區」已完成公聽會，目前正在進行土地編報及環評程序，完工後將擴大國內發動機產值，挹注營收。（編輯：蘇志宗）1110527