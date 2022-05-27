台灣景氣維持正向 法人：外資回補行情可期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北27日電）法人表示，目前台股物美價廉，台灣景氣維持正向，在通膨回落、升息和緩，加上最近美公債殖利率及美元指數回落，新台幣匯率轉強，營造台股未來資金動能充沛。

美國四大指數全面收紅，台股27日同步開高走高，早盤即漲逾百點，站上萬六關卡，在半導體股領漲下，加上金融股回神，大盤漲幅擴大，終場上漲297.39點，收在最高點、16266.22點；成交量新台幣2226.51億元，成功收復月線，全週加權指數續揚121.37點，週線漲幅0.75%，週線連2紅。

安聯投信台股團隊表示，隨著中國如華東地區等開始陸續恢復產能，有助於紓解之前供應鏈的緊張程度；不過與此同時，包括IC設計、PC與筆電等與消費應用相關性較高的族群，近期則是面臨、步入通路開始檢視、確認庫存的壓力階段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在資金面，安聯投信表示，隨著近期非電族群的修正，也有利於資金面的結構，有助於跌深電子股的族群獲得支撐、並有望逐漸吸引外資回流。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，歐股築底反彈、表示俄烏戰爭影響市場的最壞情況已過，隨美Fed下半年升息腳步趨緩，中國6月復工、復產，製造業供應鏈問題獲得改善後，國內電子大廠庫存去化有望動起來，有望台股迎來新一波反彈行情，可關注半導體、網通相關族群、也可留意解封商機下的航運及獲利穩定成長的高股息族群。（編輯：潘羿菁）1110527