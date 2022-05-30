更多編輯台推薦新聞：
朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定
娛樂

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日
國際

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中國手機全年出貨恐下修 投顧：補助方案助緩跌

2022/5/30 10:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）投顧指出，受中國封控干擾供應鏈生產，以及通膨等因素影響，中國手機品牌估計下修全年出貨量約15%至20%，但近期中國政府刺激經濟，深圳率先推出手機補助方案，有助拉升需求。

中國信通院統計指出，中國4月手機出貨量年減逾3成，投顧分析，第一，因中國封控和供應鏈受阻，造成新機發布延後；第二，經濟步入衰退期，民眾購買消費性產品需求放緩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市場傳出，中系手機廠下修全年出貨量約20至25%，根據投顧調查，中國、歐洲及新興市場需求同步下滑，且零組件價格居高不下，中國手機廠目前下修全年訂單約為15%至20%，但小米成品庫存維持高檔，要提防品牌廠後續砍單的風險。

投顧並指出，中國祭出刺激經濟措施，深圳政府率先推出促進消費方案，購買手機、家電可獲15%補貼，手機與家電有望受惠，雖然小米及蘋果不在補助名單之列，但可繼續觀察中國一連串的振興政策，若通路商的手機庫存去化順利，下半年中系手機出貨量可望止跌回穩。（編輯：楊蘭軒）1110530

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族