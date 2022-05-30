中國手機全年出貨恐下修 投顧：補助方案助緩跌

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（中央社記者江明晏台北30日電）投顧指出，受中國封控干擾供應鏈生產，以及通膨等因素影響，中國手機品牌估計下修全年出貨量約15%至20%，但近期中國政府刺激經濟，深圳率先推出手機補助方案，有助拉升需求。

中國信通院統計指出，中國4月手機出貨量年減逾3成，投顧分析，第一，因中國封控和供應鏈受阻，造成新機發布延後；第二，經濟步入衰退期，民眾購買消費性產品需求放緩。

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市場傳出，中系手機廠下修全年出貨量約20至25%，根據投顧調查，中國、歐洲及新興市場需求同步下滑，且零組件價格居高不下，中國手機廠目前下修全年訂單約為15%至20%，但小米成品庫存維持高檔，要提防品牌廠後續砍單的風險。

投顧並指出，中國祭出刺激經濟措施，深圳政府率先推出促進消費方案，購買手機、家電可獲15%補貼，手機與家電有望受惠，雖然小米及蘋果不在補助名單之列，但可繼續觀察中國一連串的振興政策，若通路商的手機庫存去化順利，下半年中系手機出貨量可望止跌回穩。（編輯：楊蘭軒）1110530