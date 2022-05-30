寒舍餐旅提疫後3大策略 蔡伯翰：明年營運步正軌

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（中央社記者江明晏台北30日電）寒舍餐旅董事長蔡伯翰今天表示，明年起營運將步上正軌，針對疫情後飯店產業改變，提出迅速順應市場調整策略、多工人才養成、以及強化餐飲優勢，積極拓展數位與實體通路等3大規劃。

寒舍餐旅今天召開股東常會和董事會，皆由董事長蔡伯翰主持。

寒舍去年度合併營收新台幣23.34億元，較109年度減少16.84%；110年度合併稅後淨損7.2億元，較109年度稅後淨損3.51億元，多虧損3.69億元。

蔡伯翰表示，為強化財務結構提升每股淨值，寒舍經本次股東常會決議減資2億元，以彌補累積虧損，並考量公司未來營運發展所需，決議辦理私募特別股，以提高自有資金，健全財務結構，加上COVID-19疫苗人口覆蓋率逐漸提升，而政府以及國際的政策皆趨於國境市場逐步開放，故預估明年起營運將步上正軌。

展望後市，蔡伯翰說明，隨著國際逐步解封，加上政府政策走向開放，寒舍將持續滾動式調整營運，迅速順應市場調整策略，並強化餐飲優勢積極拓展數位與實體通路，針對海外市場擬定多元促銷方案，國境開放時力拚營運成長。

另外，因上屆董事任期屆滿，寒舍股東會今年全面改選董事，並由本屆新任董事推舉蔡伯翰續任董事長及暫兼執行長職務。

蔡伯翰指出，4月下旬後疫情嚴峻，寒舍的自助餐廳開始調整營業時間，不開放平日的自助餐飲服務，並積極主攻「外帶與外送」。

針對疫情後飯店產業的改變，蔡伯翰提出3大策略規劃，包括第一，迅速順應市場調整策略、第二，多工人才養成與全球缺工挑戰、第三，強化餐飲優勢，積極拓展數位與實體通路。

蔡伯翰說明，2021年5月下旬提升至三級警戒期間，台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店與礁溪寒沐酒店第一時間將自助餐轉換為外賣店的餐飲模式，外帶餐點及便當的營收在三級警戒期間不斷成長，以探索廚房外賣銷售為例，7月外賣餐飲營收比6月成長40%。2022年4月下旬後疫情嚴峻，內用餐飲業績約掉5成，不過集團開始積極主攻「外帶與外送」，外帶業績讓整餐飲業績拉回3成。

針對人才策略，他表示，因為疫情嚴重衝擊餐旅業，導致人員流動率提高，寒舍積極的讓「都會商務型飯店休閒化」運用組織重整與跨部門訓練讓多工人才養成，使休閒及都會型飯店之間的職能可互相支援，人力運用上更有效率與彈性。

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他說，疫情影響與科技發達之下，造成全台缺工情況上升，如何打造更具有競爭力的薪酬與福利制度，完整員工成長培訓計畫，以吸引求職者及人才加入，是現階段重要議題。

此外，蔡伯翰說明，除了各餐廳定期推出餐飲活動外，也提供寒舍美饌卡的會員與寒舍生活App會員多元優惠，全面增加餐飲的營收。同時，根據餐飲銷售模式的變化，寒舍也不斷開發新的外賣商品，例如開始和超商超市合作，增加銷售渠道，搶攻冷凍即食餐點，積極拓展數位與實體通路的銷售平台。（編輯：郭無患）1110530