外資回抱台股 連2週淨流入

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）隨著市場恐慌情緒稍微緩解，國際資金對亞股的態度也開始出現轉變，上週外資對亞股有買有賣，其中，台股獲得近3億美元買超，成為亞股最吸金的市場，外資繼上週五買超台股203億元後，今天再買超275億元。

美國聯準會（Fed）鷹派升息態度轉溫和，也讓市場喘口氣，激勵美股三大指數上週走揚，牽動台股上週呈反覆打底態勢，週線連2紅，今天外資再度買超台股275億元，推升台股大漲344點。

法人表示，上週資金回流的前3個國家為台灣、泰國和印尼，分別吸金3億美元、2億美元和1億美元。台股連2週淨流入，反觀南韓由上週的淨流入轉為淨流出，印度連8週淨流出。上週漲跌表現以越南、印尼和泰國等名列前茅，分別上漲3.6%、1.6%和1%。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，美國4月核心個人消費支出年增4.9%，創今年以來最低紀錄，顯示通膨可能已經觸頂下滑。台股向來與美股連動，後續仍留意美國通膨是否進一步惡化。儘管對中國出口微幅下滑，但台灣4月出口規模約414.6億美元創歷年單月第3高，年增率為18.8%，優於預期，寫下連22紅佳績，顯示基本面穩健。而市場預期聯準會6月、7月將各升息50個基點，利率有機會於下半年前回復中性水準。

張圭慧提醒，需留意中國大陸清零政策導致經濟下滑，台灣疫情升溫壓抑內需動能，第2季經濟成長恐微幅下滑，整體全年仍預估台灣GDP逾4%。她建議投資人短線可選擇以跌深反彈及下半年電子業績暢旺的類股為主，長線投資則側重殖利率高、體質良好族群，適合逢低分批布局。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，美國聯準會公布5月FOMC會議紀錄，並未展現更強硬的鷹派，促使美元回跌，同時，外資匯入並擴大買超台股的效應之下，新台幣上週升勢強勁，收在29.35元兌1美元，逾一個月新高，全週累計升值1.1%，重返最強亞幣地位，讓台股與台幣呈現股匯雙漲態勢，今日延續上週的多方氣勢，電子、金融、傳產指數齊揚，也讓3大類股全數站上月線之上，科技與傳產近期有望挑戰收復季線。

葉獻文進一步指出，近日台股呈現大幅反彈，雖然全球股市變數未除，然加權指數呈現高檔震盪走勢，目前站穩月線以上位置，短線挑戰季線關卡，而此波反彈是否持久，可觀察量能變化，若日均量回溫至2500億至3000億元附近，反應交投逐步熱絡，則有助於多方氣勢延續。（編輯：趙蔚蘭）1110530