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鴻海10月推2款新電動車 與Fisker合作案拚2024量產

2022/5/31 10:19
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，今年10月的科技日，將推出2款新電動車；到2025年，鴻海集團將取全球電動車5%市占率、營收規模拚新台幣1兆元規模，預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛。

劉揚偉也指出，鴻海集團與Fisker合作在Lordstown工廠生產的PEAR專案（Personal Electric Automotive Revolution），預估最快2024年量產，年產能最少25萬輛。

鴻海今天上午在新北市土城虎躍廠舉行股東常會，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫，股東會現場安排社交距離間隔座位，經營團隊與出席股東採取視訊連線方式。

劉揚偉表示，去年營收達到歷史新高達5.994兆元，毛利率、營益率、淨利率三率三升，每股純益10.05元，也創40多年來高點，去年在全球電子代工服務（EMS）市占率達到近43%，全年伺服器營收達到1兆元，全球市占率近5成。

在新事業布局，劉揚偉指出，去年在電動車布局有成，其中今年5月與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors完成代工生產製造協議及合資開發協議，正式取得北美電動車製造基地，與Lordstown Motors合作乘用電動車，讓鴻海集團布局提早1年多；鴻海與美國電動車新創公司Fisker合作在Lordstown工廠生產的PEAR專案，預估最快2024年量產，年產能最少25萬輛。

劉揚偉重申，到2025年，鴻海集團將取得全球電動車5%市占率、營收拚1兆元規模，預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛。

在電動巴士，劉揚偉指出，持續與台灣各縣市洽商相關合作案；在全球布局，鴻海集團已經在台灣、中國大陸、東南亞、中東、歐洲、美洲都有合作夥伴，電動車已完成0到1建設布局階段，今年10月18日，鴻海也將再舉行科技日活動，推出2款新電動車款。（編輯：楊蘭軒）1110531

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