臻鼎-KY載板喊衝 未來5年營運逐年拚新高

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（中央社記者江明晏台北31日電）全球PCB龍頭大廠臻鼎-KY積極擴張載板產能，董事長沈慶芳表示，IC載板營收在未來4年將持續每年成長逾50%，加上其他產品線持續成長，未來3到5年營運將年年創新高。

臻鼎-KY今天召開股東常會，臻鼎-KY董事長沈慶芳會後接受媒體線上訪問時表示，將持續創造穩健成長，進一步提高全球市占率，特別在IC載板產能陸續積極開出下，維持「2030年成為全球前5大IC載板廠」的目標。

沈慶芳表示，今年在中國雖然屢有防疫干擾，讓物流和原物料調度變得很辛苦，但臻鼎-KY「關關難過關關過」，透過調度生產和閉館生產方式，在這波疫情下，整體營運可說是沒受到任何影響，且受惠軟板以外的新產品線逐步到位，一站式購足（One ZDT）效益發揮。

面對目前消費市場雜音頻傳，沈慶芳表示，臻鼎-KY在中國手機客戶占比很小，下半年目前都按年初訂定計畫進行，全年仍力拚營收雙位數成長，再創歷史新高；且在各產品線都成長下，未來3到5年營收將年年創新高，獲利也會維持成長軌道。

臻鼎-KY在2021年合併營收為新台幣1550.22億元，年增18.09%;合併稅後淨利為136.94億元，年增19%，皆創歷年新高。手機用板營收占比由2020年的71.7%下降至2021年的61.5%，其餘三大應用類別占比皆有所提升，2021年消費電子及電腦用板占31%，IC載板（IC Substrate）占3.3%，汽車雷達/基地台/伺服器及其他占4.2%。

沈慶芳表示，去年4個園區同時動工建廠，包含兩座IC載板廠（深圳ABF廠、秦皇島BT廠）、高雄軟板廠、和淮安第三園區的類載板及高階HDI廠，預計今年至明年將陸續量產。未來除了持續鞏固PCB產業的龍頭地位外，IC載板將是臻鼎未來10年耕耘的重心領域。今年資本支出也會高於去年的310億元，續創新高。

在載板方面，臻鼎-KY總經理李定轉表示，目前已與多家重要客戶簽訂長期產能合約，去年載板營收是50億元，隨著秦皇島BT二廠與深圳ABF新廠產能分別於今年第3季與明年第1季開出，IC載板營收在未來4年將持續每年成長超過50%，展現強勁成長力道。

而針對目前許電子大廠陸續出走東南亞，沈慶芳說，PCB產業要出走不容易，因為產業鏈大，相對組裝廠不容易，長期來說還是看好中國條件；不過走向國際化是必然，但臻鼎-KY現階段會把目前的廠管理好。（編輯：楊凱翔）1110531