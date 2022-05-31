壽險業前4月淨值蒸發逾兆元 獲利年減逾1成

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（中央社記者謝方娪台北31日電）股債市波動，壽險業持有股債部位評價縮水，截至今年4月底壽險業淨值剩新台幣1兆6992億元，創2020年4月以來新低，若單看今年前4月淨值更大減1.02兆元。

金管會今天公布保險業獲利、淨值及避險概況。截至今年4月底，壽險業淨值剩1兆6992億元，為2020年4月以來、25個月新低；相比去年同期，壽險業淨值減少8113億元、減幅32.3%，單看今年前4月，壽險業淨值更大幅蒸發1兆230億元。

金管會保險局副局長林志憲指出，壽險業淨值大幅下滑，主因利率上升、股市下跌，以致壽險業投資未實現利益減少；不過長期而言，較高市場利率可提升壽險業新錢穩定收益，紓減利差損壓力。

林志憲說明，當利率走升，壽險業負債公允價值減少幅度將大於投資債券評價影響程度，因此，若保險業同時考慮資產和負債公允價值狀況，利率上升對保險公司淨值屬於正向影響。

另一方面，因今年前4月新台幣兌美元貶值6.5%，在完全不避險之下，壽險業出現兌換利益7643億元，扣除避險損益，壽險業還提存外匯價格變動準備金高達1066億元，帶動今年4月底外匯價格變動準備金累計水位達1503億元，除此之外，壽險業仍有523億元匯兌利益。

受到股債市波動影響，壽險業前4月淨投資收益僅剩4784億元，年減3.13%，拖累前4月壽險業稅前獲利僅1766億元，較去年同期減少286億元、減幅13.9%。

金管會公布，截至今年4月底，產險業淨值為1464億元，年減26億元、減幅1.7%；今年前4月產險業稅前獲利66億元，較去年同期減少13億元、減幅16.5%。（編輯：張均懋）1110531