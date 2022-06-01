去年台灣併購規模年增5成 台日企業併購持續升溫

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（中央社記者張璦台北1日電）根據統計，台灣2021年併購總金額約162億美元，年增幅達53%，顯示國內併購市場從疫情中復甦；展望未來，逾6成台企對今年併購市場更為樂觀，其中，有59%比重預期2022年整體併購交易價格將提升，又以台日企業併購將持續升溫。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會，今天在2022台灣產業併購與轉型線上論壇，發布「2022台灣併購白皮書」，首度採問卷調查方式，取得更多台灣企業領導人對於併購市場的未來展望與趨勢看法。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文指出，2021年全球併購交易總額較2020年成長約63%，創下新高，交易件數上升至5萬3484件，年成長約18%。

台灣方面，劉博文表示，疫情趨緩後，2021年台灣併購交易件數達115件、總金額約162億美元，共計6筆逾10億美元的案件，帶動交易總額較2020年成長53%，顯示台灣併購市場已從疫情中復甦，且併購交易領域多元，涵蓋金融、電動車、半導體、生技等高潛力市場。

據「2022台灣併購白皮書」調查得出的兩大未來展望，首先，面臨通膨壓力及央行升息不確定因素，台灣企業仍對今年併購市場展現高度信心，67%台灣企業對2022年併購市場更為樂觀，59%企業認為2022年整體併購交易價格將提升。

第二，台灣企業絕大多數仍以國內併購為主要目標，其次為東南亞國家及美洲地區，對中國大陸的併購興趣則減少。

根據白皮書調查，企業領導者表示，國內標的公司仍為第一選擇，東南亞國家憑藉強勁經濟成長與人口資源優勢，成為國內企業進行跨國併購的第2名，第3名則為美洲地區；中國大陸因中美貿易衝突、人力成本上升及疫情停工衝擊等因素，排名下降為第4名。

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同時，調查顯示，台日併購預期將持續升溫，企業對日本標的偏好度提升14%；日本企業以尖端技術、高階研發能力、優異產品品質聞名，而台灣企業則在量產技術及供應鏈管理具有強大優勢。不論是台企透過併購日企，或台企引進日本策略性投資人，整合彼此優勢，強化市場布局，產生業務綜效，渴望能加速企業成長及轉型升級。

普華國際財務顧問公司董事周容羽建議，在產業與產業間的分野界線逐漸模糊的時代，企業必須保持發展彈性，取得新產品或新技術、進入新市場，並藉由跨領域全面布局及合作，橫跨水平、垂直整合，掌握多元應用場域下的發展契機，擁抱生態網絡體系。（編輯：潘羿菁）1110601