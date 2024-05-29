資誠：去年台企併購件數創高 日本躍居第2大偏好地區

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（中央社記者羅元駿台北29日電）資誠2024台灣併購白皮書指出，台灣企業去年併購案為131件，不僅連3年成長且創新高，不過交易金額為89.72億美元，年減36%；展望今年，逾7成台企看好今年併購市場，且有逾5成認為交易金額將提高，對東南亞併購熱潮不減，日本則躍居第2大台企偏好併購地區。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會今天發布2024台灣併購白皮書，主題為「承先啟後 形塑未來」，並以台灣併購市場10年回顧，統整近年來重要併購趨勢與指標性進展。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，2023年全球併購市場交易總額年減27%、交易件數同樣衰退19%，不過台灣去年併購案共131件、年成長12%，不僅是連續3年成長並創下歷史新高，交易金額為89.72億美元，年減36%。

截至2024年第1季，台灣企業併購交易件數已達43件，劉博文預期全年仍有機會續創高峰。

根據資誠2024台灣併購白皮書，未來台灣併購市場有4大展望，首先，逾7成台灣企業看多2024年併購市場，且有逾5成認為併購金額將顯著提高；第2，東南亞併購熱潮不減，日本躍居第2大台企偏好併購地區。

第3，台灣企業預期併購金額仍以5000萬美元以下為主；第4，ESG績效好壞雖不會直接導致交易終止，但會影響交易估值及交易條件。

劉博文指出，台灣企業已積極走出台灣市場，不斷透過併購海內外標的公司，達成策略聯盟、互補競爭優勢、轉型升級和搶占市場先機等目標。

從數據反映上，台灣併購件數翻倍成長，從2013年的61件成長到2023年的131件，特別是海外併購日益積極，此外，台灣對中國投資意願下降，2023年台商對中投資金額僅剩整體的11%，非中國的海外市場占比達89%，創下歷年新高。

劉博文進一步說，觀察到歐洲及東南亞併購案件異軍突起，由於東南亞有充沛勞動人口和受惠國際供應鏈移轉，歐洲則有很多關鍵技術與零組件，台商在疫情後抓住機會布局。

劉博文也提到，TMT（科技、媒體與電信產業）與金融業，為台灣併購投資市場的指標性產業。（編輯：潘羿菁）1130529