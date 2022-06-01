西方制裁效應 人民幣在俄交易占比暴增13倍

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（中央社台北1日電）受俄烏戰爭下西方國家制裁俄羅斯的影響，據報導，人民幣與盧布之間的月交易量在過去3個月內大增1067%；人民幣在俄國現匯交易中的占比從1月的0.5%升至4月的7%，增長了13倍。

陸媒觀察者網1日報導，5月時莫斯科現貨市場已有約259.1億元人民幣（39億美元）被兌換成盧布。相較於俄烏戰爭爆發前的2月份，盧布兌換量猛增1067%，飆升近12倍。這一飆漲局面恰逢盧布兌人民幣匯率升至5年內高點之際。

與此同時，報導指出，美元與盧布的交易量降至10年來的最低。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）貨幣及利率策略分析師波波夫（Yuri Popov）表示，「人民幣盧布市場的主要參與者是企業和銀行，但散戶投資者的興趣也在不斷增長。莫斯科交易所現貨市場的交易量激增。這是出於對（西方）制裁的擔憂，以及受到俄中兩國鼓勵在雙邊貿易中使用本國貨幣的影響」。

另有分析說，由於人民幣的全球化，盧布兌人民幣的交易勢必會上漲，俄烏戰爭只是加速這個進程。俄羅斯預計將進行更多的人民幣交易，並持有更多人民幣儲備。

據分析，隨著中國的COVID-19疫情逐步好轉，石油需求可能逐漸回升，俄羅斯可轉向中國，以抵消可能的歐洲禁令所帶來的影響。

報導表示，中俄兩國貨幣交易量上升也說明俄羅斯民眾越來越多轉向中國商品，以取代此前西方的進口商品。

另據俄羅斯央行5月31日在金融穩定報告中的介紹，人民幣在該國現匯交易中的占比從1月的0.5%升至4月的7%，增長了13倍。

俄羅斯央行指出，自西方的制裁加劇後，俄國民眾對人民幣市場的興趣明顯增加，「他們用這種方式來分散儲蓄，並將部分資金投資於從地緣政治角度風險考慮更可靠的金融工具」。

俄國央行估計，3月初開始，人民幣兌盧布每日成交規模穩定在100億至300億盧布，其中交易所每日成交5億盧布，場外成交「平均超過100億盧布」。

盧布兌人民幣也同樣增長明顯。俄國央行估算，俄烏戰爭期間，個人在證券交易所購買人民幣的總額達273億盧布，而在戰爭前的1月，此類交易只有零星數筆。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110601