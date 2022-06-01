長榮鋼董事改選 欣陸：會做最適合股東權益的決定

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（中央社記者賴言曦台北1日電）長榮集團內部經營權之爭持續上演，長榮鋼董事全面改選將於10日登場。擁有關鍵票數的大股東欣陸投控今天表示，當天會做出最適合股東權益的決定。

長榮集團內部經營權之爭方興未艾，兄弟兩派繼爭奪長榮國際、巴拿馬長榮國際的掌控權後，下一場戰役將是10日登場的長榮鋼股東會，屆時將進行7席董事全面改選，誰勝誰敗攸關明年長榮航空的改選布局。

據長榮鋼最新出爐的年報資料，長榮鋼前10大股東分別為長榮國際21.69%、長榮航空9.1%、大陸工程6.11%、張榮發基金會5.95%、維達開發3.05%、台橡2.89%及長穎開發2.13%。

已故長榮集團創辦人張榮發的兒子包括「哥哥派」張國華和「弟弟派」張國明、張國政，分別持股長榮鋼5.95%、6.61%及5.95%。

長榮「弟弟派」取得長榮國際掌控權後，合計在長榮鋼可掌握的持股約34.25%，另外傳出持股2.13%長穎開發代表人林炎煌為支持「弟弟派」的一方。

長榮「哥哥派」方面，日前對外資具有影響力的代理顧問公司ISS出具報告表示，支持長榮鋼董事會推派的名單，市場猜測持股長榮鋼約2%的外資將支持張國華一方。

另外，代表「哥哥派」的長榮鋼董事會提名7席候選人中，包含維達公司代表人李孟玲，由於維達、台橡、大陸工程為欣陸投控董事長殷琪所屬，讓外界認為殷琪應該會支持張國華。

不過，欣陸投控執行長張方欣今天在年度營運計畫記者會中，回應長榮鋼經營權之爭的相關問題表示，「從欣陸的角度，會選擇最維護股東權益的那一邊。」（編輯：張均懋）1110601