聯想新筆電在台上市 代工廠仁寶緯創有望受惠

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（中央社記者吳家豪台北1日電）聯想今天宣布電競筆電Legion、IdeaPad Gaming系列與輕奢Yoga系列在台灣上市，搭載第12代Intel處理器，市場預期聯想供應鏈的代工廠仁寶、緯創將受惠。

聯想台灣區總經理林祺斌出席線上產品發表會表示，近期因為隨處辦公需求，用戶選購筆電時不再只為了工作使用，而是期待一台筆電可以兼顧娛樂和工作，因此高效能電競筆電及輕薄便攜的高階機種成為消費者選購主流。

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聯想今天推出的新品包含5月初在全球發表的高階電競筆電Legion 7i、Legion Slim 7i，以及輕薄高效的Yoga系列等。

去年聯想發表ESG（環境、社會、公司治理）永續報告，宣布至2025/2026會計年度以前，所有個人電腦產品原料都將包含再生回收材料，所使用的塑膠包裝也將有90%來自回收材質。聯想全新第7代筆電引入更多的回收材料，包括回收金屬、塑膠和織物；Yoga Slim 9i機種採用再生鋁製成。（編輯：趙蔚蘭）1110601