更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭將滿100天 中央社前進現場系列報導6/2起推出
國際

俄烏戰爭將滿100天 中央社前進現場系列報導6/2起推出

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續
生活

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
四川蘆山規模6.1地震已4死14傷 專家：2013年強震餘震
首頁 / 產經

聯想新筆電在台上市 代工廠仁寶緯創有望受惠

2022/6/1 20:53（6/1 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聯想1日宣布電競筆電Legion、IdeaPad Gaming系列與輕奢Yoga系列即日起在台灣上市，搭載第12代Intel處理器，左為聯想台灣總經理林祺斌。（聯想提供）中央社記者吳家豪傳真 111年6月1日
聯想1日宣布電競筆電Legion、IdeaPad Gaming系列與輕奢Yoga系列即日起在台灣上市，搭載第12代Intel處理器，左為聯想台灣總經理林祺斌。（聯想提供）中央社記者吳家豪傳真 111年6月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北1日電）聯想今天宣布電競筆電Legion、IdeaPad Gaming系列與輕奢Yoga系列在台灣上市，搭載第12代Intel處理器，市場預期聯想供應鏈的代工廠仁寶、緯創將受惠。

聯想台灣區總經理林祺斌出席線上產品發表會表示，近期因為隨處辦公需求，用戶選購筆電時不再只為了工作使用，而是期待一台筆電可以兼顧娛樂和工作，因此高效能電競筆電及輕薄便攜的高階機種成為消費者選購主流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯想今天推出的新品包含5月初在全球發表的高階電競筆電Legion 7i、Legion Slim 7i，以及輕薄高效的Yoga系列等。

去年聯想發表ESG（環境、社會、公司治理）永續報告，宣布至2025/2026會計年度以前，所有個人電腦產品原料都將包含再生回收材料，所使用的塑膠包裝也將有90%來自回收材質。聯想全新第7代筆電引入更多的回收材料，包括回收金屬、塑膠和織物；Yoga Slim 9i機種採用再生鋁製成。（編輯：趙蔚蘭）1110601

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族