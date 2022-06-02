安達取得康健人壽100%股權申請案 金管會准了

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（中央社記者謝方娪台北2日電）金管會今天核准英商安達控股公司（Chubb International Investments Ltd.）取得國際康健人壽100%股份申請案，若後續康健人壽和安達人壽合併，總資產規模市占率將達0.59%。

美國信諾保險集團（Cigna）去年10月宣布將旗下包括台灣康健人壽在內的7個亞洲國家子公司股權出售予安達保險集團（Chubb），並預計於2022年經各國主管機關核准後完成交易，信諾集團未來將專注於短期健康險業務。

依安達保險集團規劃，第一階段會先由英商Chubb取得康健人壽100%股權，第二階段將把在台灣的安達人壽分公司併入康健人壽再改名，不過詳細時程還需先經過投審會等相關單位審查。

金管會保險局副局長張玉煇今天表示，經審核英商Chubb在維護康健人壽保戶及員工權益、資金來源、經營團隊專業能力、長期經營承諾康健人壽及財務能力等事項，均符合相關規定，因此核准英商Chubb取得康健人壽100%股權。

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張玉煇也指出，英商Chubb承諾，康健人壽員工權益於股權交割日起2年期間內維持不變，並表示將致函通知既有保戶，說明保單或契約一切權利義務均不受任何影響，並將確保保戶服務不中斷。

金管會統計，截至今年3月底，康健人壽資產規模達新台幣413億元，市占率0.12%，安達人壽資產規模1568億元，市占率0.47%，若2家公司合併，總資產規模市占率將達0.59%。（編輯：林淑媛）1110602