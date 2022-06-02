外資提款金融股 布局航空雙雄
2022/6/2 18:31
（中央社記者江明晏台北2日電）台股今天下跌122.52點，收在16552.57點，但週線連3紅，其中外資及陸資今天賣超新台幣84.97億元，賣超前3名為開發金、新光金、元大金，另一手則買超航空雙雄與航運族群等。
台股今天開低震盪，適逢端午長假前觀望氣氛濃，加上逼近季線壓力，指數終場下跌122.52點，收在16552.57點，失守16600點關卡與5日線，週線連3紅。
三大法人同步賣超，合計賣超104.52億元。自營商賣超3.72億元，投信賣超15.83億元，外資及陸資賣超84.97億元。
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根據外資賣超前10名個股，第一名為開發金，賣超逾1.2萬張，其次依序為新光金、元大金、國泰永續高股息、兆豐金、元大滬深300正2、中鋼、國泰金、台亞、台泥。顯示金融股與原物料個股為調節重點。
外資買超排行中，第一名為長榮航，買超逾2.1萬張，其次依序為元大台灣50反1、友達、虹堡、群創、華航、長榮、慧洋-KY、台企銀、三福化。顯示航空雙雄、航運、面板、金融股等仍受到外資青睞。（編輯：黃國倫）1110602
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