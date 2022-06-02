央行：傳統銀行可視需要申請每天申報準備金

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（中央社記者蘇思云台北2日電）央行今天預告「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」部分條文，其中，純網銀跟傳統銀行的網路銀行業務都是24小時營運，增訂金融機構如果是每天結帳，可向央行申請以每天帳列餘額申報準備金。

中央銀行今天發布新聞稿，配合「電子支付機構管理條例」在去年7月1日修正施行，原本電子票證的用語修正為儲值卡，另參酌準備金實務作業需要，擬具「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」部分條文修正草案，並依據行政程序法辦理草案預告60天，徵求各方意見。

央行表示，純網路銀行及部分傳統銀行的網路銀行業務，都是24小時營運，全年無休，且每天進行結帳作業；為因應實務需求，增訂金融機構如每日進行結帳作業者，可以向央行申請以每日帳列餘額申報準備金。

央行官員告訴中央社記者，目前傳統銀行是在營業日申報準備金，如果碰到週末會以前一個營業日、即週五數字為主，但考量傳統銀行的網路銀行業務蓬勃發展，傳統銀行如果認為業務規模夠大、帳務系統也已調整，可向央行申請，改成用每天帳列餘額申報準備金。

央行這次也修正明定金融機構撥存在央行業務局「跨行業務結算擔保專戶」或受託收管機構同性質專戶的存款，得抵充實際準備金之最高額度為當期應提存準備金的一定比率，由央行公告之。

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央行官員指出，考量跨行支付交易量明顯成長，2021年就宣布金融機構日終撥存「跨行業務結算擔保專戶」餘額得抵充存款準備金的比率上限，從8%提高至16%，這次修正是把現行作法明文化。

此外，修正條文也明定基層金融機構收受定期性存款，依央行規定條件轉存農業行庫，並報送相關報表者，免提準備金；增訂受託收管機構對準備金提存不足者追收利息，為央行委託事項，並由該受託收管機構收妥後繳交央行。（編輯：林興盟）1110602