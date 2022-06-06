更多編輯台推薦新聞：
影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助
國際

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300

疫情有望降溫 觀光股搭邊境鬆綁題材勁揚

2022/6/6 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）台灣邊境將鬆綁，入境檢疫有望縮短為「3+4」天，激勵上市櫃觀光股今天強漲，而隨著本土疫情已開始在北部降溫，餐飲與飯店股股價也啟動反彈。

中央流行疫情指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，並透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送。陳時中昨天透露，入境檢疫縮短為「3+4」天可能性最高，相關規劃也將是今天記者會熱門話題。

至於入境對象是否再放寬，中央流行疫情指揮中心先前表示，現階段商務客對象都已開放入境，未來會持續思考開放觀光和旅遊的旅客入境，但這波都還不納入考慮。

解封題材激勵，帶動上市觀光股盤中強漲逾2%，上櫃觀光股也上漲超過2.5%。

五福早盤漲停鎖住至60.2元，站上60元關卡，漲停和市價還有約1500張買單高掛，易飛網上漲逾8%，上市股鳳凰、雄獅小漲近1%。

而本土疫情高原期持續，但目前北部開始有降溫的趨勢．帶動飯店、餐飲股今天強勢表態，晶華早盤站回180元關卡，上漲約2%，遠雄來漲逾4%，婚宴餐飲業者新天地漲停至16.8元，漢來美食大漲逾6%，老爺知、富野分頭攻上漲停。（編輯：楊凱翔）1110606

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀