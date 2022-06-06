疫情有望降溫 觀光股搭邊境鬆綁題材勁揚

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（中央社記者江明晏台北6日電）台灣邊境將鬆綁，入境檢疫有望縮短為「3+4」天，激勵上市櫃觀光股今天強漲，而隨著本土疫情已開始在北部降溫，餐飲與飯店股股價也啟動反彈。

中央流行疫情指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，並透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送。陳時中昨天透露，入境檢疫縮短為「3+4」天可能性最高，相關規劃也將是今天記者會熱門話題。

至於入境對象是否再放寬，中央流行疫情指揮中心先前表示，現階段商務客對象都已開放入境，未來會持續思考開放觀光和旅遊的旅客入境，但這波都還不納入考慮。

解封題材激勵，帶動上市觀光股盤中強漲逾2%，上櫃觀光股也上漲超過2.5%。

五福早盤漲停鎖住至60.2元，站上60元關卡，漲停和市價還有約1500張買單高掛，易飛網上漲逾8%，上市股鳳凰、雄獅小漲近1%。

而本土疫情高原期持續，但目前北部開始有降溫的趨勢．帶動飯店、餐飲股今天強勢表態，晶華早盤站回180元關卡，上漲約2%，遠雄來漲逾4%，婚宴餐飲業者新天地漲停至16.8元，漢來美食大漲逾6%，老爺知、富野分頭攻上漲停。（編輯：楊凱翔）1110606