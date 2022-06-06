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防疫險風險承載過大 和泰產7/2起停部分通路傷害險

2022/6/6 14:24
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（中央社記者謝方娪台北6日電）防疫險風險胃納量承載過大加上傷害險長期損率不佳，和泰產險通知非銀行保經代通路7月2日起停止受理個人傷害險新招攬件。和泰產險今天表示，公司希望以合理費率提供消費者所需保障。

保經代通路近日收到和泰產險發函通知，因近來防疫險造成和泰產風險胃納量承載過大，加上傷害險業務長期損率不佳，和泰產決定自今年7月2日起暫時停止承接非銀行通路保經代公司傷害險保單。

和泰產險今天表示，公司希望以合理費率提供消費者需要的保障，例如「銀樂享」專案；公司將持續研發新商品，上架會發布訊息。據了解，公司官網仍將持續販售傷害險，即和泰產僅先暫停部分通路傷害險新進件。

根據和泰產去函非銀行保經代通路內容，和泰產通知，除「銀樂享」專案外，今年7月2日起全面停止受理個人傷害險各專案新件，各通路案件須在7月1日下午5時30分前在和泰產完成受理且正本送達和泰產，逾期將退件，不予受理承保。

另續保作業僅受理生效日至今年7月31日的案件，生效日自8月1日起的續保案件將全面不予受理。（編輯：潘羿菁）1110606

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