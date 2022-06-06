國光生細胞培養廠獲GMP認證 病毒製劑商轉啟動

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）國光生物科技今天宣布，新建細胞培養廠日前通過台灣衛福部食藥署（TFDA）GMP查廠認證，國光生細胞培養廠擁有1000公升及200公升生物反應器，是全台唯一可商業量產病毒為主生物製劑的細胞培養廠。

國光生表示，包括自主研發的COVID-19疫苗及之後子公司安特羅開發的腸病毒疫苗，均可在此廠區生產，是台灣唯一可以大量生產病毒產品的細胞培養廠。

國光生因應國際代工及新型疫苗、新產品量產需求，2021年於國光全方位生技園區擴建第二條自動化充填包裝線完成，通過TFDA及歐盟查廠，獲GMP認證；新建置的細胞培養廠，也於日前通過食藥署GMP查廠認證。

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國光生技多項自主開發的產品，包括子公司安特羅生技已進入藥證申請階段的腸病毒71型疫苗，以及日本腦炎疫苗等開發中的新型疫苗，都將使用細胞培養製程生產。

國光生指出，放眼國際市場代工需求，細胞培養廠在完成食藥署查廠後，將進一步申請國際查廠認證，以加速新產線的產能運用，細胞培養廠在正式進入商轉後，可望成為另一個國光成長新動能，帶動營收再創新高。（編輯：張均懋）1110606