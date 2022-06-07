永豐金估央行6月升息1碼 未收到新光金招親詢問

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（中央社記者張璦台北7日電）永豐金控今天表示，若美國聯準會維持升息2碼步調，估計台灣央行6月、9月將各升息1碼；此外，新光金控啟動「金金併」可能性研究小組，永豐金總經理朱士廷回應，到今天為止，並未收到任何詢問。

永豐金控2022年第1季法人說明會今天登場，朱士廷表示，受惠於手續費淨收益的強勁成長，以及生息資產持續擴張，今年首季淨收益達新台幣125.1億元、稅前淨利52.58億元，雙創單季歷史新高。

子公司永豐銀行第1季淨收益94.5億元，較去年同期成長16.4%，稅後淨利36.8億元、年成長15.5%；由於台股日均量下滑，致手續費淨收益減少，永豐金證券第1季淨收益27.7億元、年減14.3%，稅後淨利7.9億元，較去年同期減少24%。

此外，永豐金累計今年1至4月稅後淨利為56.43億元。

媒體關切，永豐金將額定資本額從1500億元提高至1800億元，朱士廷指出，永豐金已發行的資本額占比超過額定資本額的75%，未來若有盈餘轉增資或是現金增資需求，都會受到限制，因此利用股東會契機提高資本額，以為資產規模擴增作準備；至於併購，若有好消息會對外報告。

針對新光金控在5月董事會通過，成立與台新金等各金控合併可行性的研究小組，外界點出永豐金也可能是新光金招手對象之一，朱士廷回應，「到今天為止，沒有收到任何的詢問」。

台灣央行6月理監事會將登場，市場關注利率政策與房市措施，朱士廷表示，目前預期美國聯準會（Fed）6月將升息2碼，7月繼續升息2碼的機率也頗高，以抑制通膨；台灣央行方面，若美國升息2碼，台灣6月、9月有機會各升息1碼。

對於央行若繼續緊縮房市選擇性信用管制措施，永豐銀行指出，由於受影響範圍部位只占全行不動產抵押總授信餘額大約萬分之6，因此對資本適足率等影響非常輕微。

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針對淨零計畫，朱士廷表示，今年先以全金控5%綠電使用率為起點，逐年提升；此外，自今年7月1日起，不再新承作燃料煤及非常規油氣相關的專案融資，既有專案融資到期也不再續約。

展望2022年，朱士廷表示，永豐金獲利的持續推升，主因就是策略執行成效顯現，永豐金今年再提出2022年至2024年中長期策略，聚焦數位、跨境、整合及永續四大主軸來迎接挑戰，持續深化營運策略，因應疫情帶來充滿挑戰的環境。（編輯：潘羿菁）1110607