遠距教學需求再起 IDC估台第2季筆電出貨年增11.5%

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（中央社記者吳家豪台北7日電）研究機構IDC市場分析師劉伊菡今天說，5月疫情再度爆發後，遠距教學需求再起，市場買氣一度湧現，加上上游零組件供應狀況逐漸恢復與大型教育專案出貨，IDC預估台灣筆記型電腦第2季出貨將年增11.5%。

根據IDC最新季度追蹤報告，今年第1季台灣PC（包含桌上型、筆記型電腦、工作站）出貨量為63.3萬台，年增5.6%，連續5季正成長。儘管受到DIY（動手做）桌機市場挖礦熱潮減退影響，桌上型電腦第1季出貨年減0.6%，筆記型電腦仍因第12代Intel中央處理器新機與去年積壓的訂單到貨挹注，第1季出貨達到年增10.8%的雙位數百分比成長。

然而IDC也表示，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情刺激，台灣整體PC出貨量呈現爆發性成長，今年出貨量預估將年減3.1%。

智慧型手機方面，今年第1季台灣市場總量為137萬台，年減0.7%，主要因為2020年蘋果iPhone 12系列上市時程遞延，導致去年第1季仍處於iPhone新機大量到貨的旺季，拉高2021年基期。

另外，由於4G晶片供貨持續吃緊，加上5G手機平均售價不斷下調，台灣智慧手機市場5G手機的出貨占比已從去年第1季71.1%上升到今年第1季91.6%，出貨量年增28%。

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IDC研究副總監嚴蘭欣說，國內疫情發展、全球供應鏈、國際政經環境的演變，為左右下半年PC、手機市場供給及表現的3大指標。

嚴蘭欣認為，台灣PC市場歷經去年與今年2波疫情刺激市場買氣後，也需觀察商用需求是否能持續；手機市場因為生產力與效能因素，在採購新機與換機需求上，更容易直接受到其他民生支出排擠，以及受到個人與家戶消費力影響。（編輯：趙蔚蘭）1110607