投信：台股下半年有機會回歸至跌深成長股

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）台股上半年經歷戰事、疫情、升息等逆風，猛烈的跌勢讓市場氣氛悶到極點。中信投信表示，台股本益比來到近10年最低評價，接下來將進入第3季電子旺季，台股下半年仍有機會回歸至跌深成長股為主流，有利築底回升。

中信投信表示，今年上半年一波總修正後，台股本益比已來到5年平均值的兩倍標準差之下，甚至是平近10年最低評價。看準撿便宜的投資價值，推出中信台灣智慧50 ETF（00912），追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃智慧50指數」（特選台灣智慧50指數），是國內第一檔納入5種投資因子的ETF；預計13至15日募集。

中信台灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，全球在俄烏戰爭、疫情、升息等多重利空干擾下，普遍下修經濟成長，然而台灣GDP在亞太地區仍顯穩健，主要是台灣有越來越多產業像是半導體、電動車、航運、塑化加工等在國際市場嶄露頭角外，全球最先進的供應體系及掌握科技產業關鍵技術，都是推升台灣經濟成長的火車頭。

根據統計，當市場投資人出現過度恐慌後，股市反彈機率高。自2008年以來，當恐慌指數均線大於30，「特選台灣智慧50指數」的短、中長期正報酬機率平均高於90%，顯示在市場動盪下的投資策略，需更全面的評估與適時連結市場情況彈性調整，接下來將進入第3季電子旺季，台股下半年仍有機會回歸至跌深成長股為主流，有利築底回升。

張圭慧指出，中信台灣智慧50 ETF所追蹤的「特選台灣智慧50指數」採用規模、價值、成長、品質、動能等5大因子進行權重加減碼，更能即時掌握市場轉換。該指數累積超額報酬較大盤指數多出163%，其中動能、價值及規模等因子的貢獻超過30%，帶動績效升級，平均年報酬率20.1%。（編輯：張均懋）1110607