飛捷股東會通過配息4元 訂單能見度達第4季

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（中央社記者吳家豪台北8日電）POS（端點銷售系統）廠飛捷今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣4元。飛捷表示，目前沒感受到歐美通膨影響，訂單能見度已達第4季，下半年展望不錯，但仍需注意零組件缺貨、海運缺櫃等挑戰。

飛捷去年面對零組件缺料危機，透過提早備料、設計變更、漲價等措施，降低缺料所造成的衝擊，帶動下半年營收成長，2021年全年合併營收達51.9億元，年增17%；歸屬於母公司稅後淨利6.83億元，年增16%；每股盈餘4.77元。

展望今年營運，飛捷董事長林大成表示，第2季營運可望優於第1季，目前沒看到訂單遞延情況，也沒感受到歐美通膨對訂單帶來影響。

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林大成指出，為解決缺料，飛捷透過研發尋找替代料，從去年下半年開始改善長短料導致的高庫存問題，預計庫存天數將從100天以上降至兩位數。

在軟體服務方面，飛捷透過子公司華捷智能專注於發展人工智慧與機器學習的技術，結合飛捷在餐飲、零售業的通路關係，提供智能解決方案予餐飲、零售業客戶。林大成說，華捷人工智慧營收貢獻穩定成長，已接到台灣大型連鎖超商訂單，將於明年完成裝機。（編輯：翟思嘉）1110608