美股漲勢和中國科技股消息激勵 亞股多收漲

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（中央社香港8日綜合外電報導）亞股今天多收漲，主要受到前一天美股收漲及中國鬆綁對科技股監管打壓措施等正面消息激勵。分析師仍警告，在通膨、升息和烏克蘭戰爭等因素影響下，股市短期將持續震盪。

美國公債殖利率回跌，對紐約投資人帶來提振，同時在美掛牌中國科技股也預期北京當局將鬆綁長期對科技業的監管打擊措施，這番樂觀心理帶動其股價勁揚，也帶動美股走高。

媒體本週披露中國即將結束對叫車服務軟體「滴滴全球」（DiDi Global）的審查，其主要App最快本週恢復上架。

美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，中國另外兩家公司滿幫集團（Full Truck Alliance），以及線上人力招募網站看准（Kanzhun）的審查，也將結束。

此外，中國昨天也公布今年以來批准的第二批60款遊戲。

花旗（Citi）分析師指出，這項宣布也將對整體中國網路事業帶來正面的政策支持訊號。

在港掛牌高權值股，阿里巴巴大漲超過10%，網易勁揚5.7%，騰訊彈漲逾6%，帶動港股恆生指數漲幅逾2%，收在22014.59。

日股日經指數收漲1.0%，來到28234.29點。上海綜合股價指數收漲0.7%，來到3263.79點。

至於其他亞洲股市，雪梨、曼谷、雅加達、台北和馬尼拉股市今天都收漲。首爾和威靈頓股市則近乎持平。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1110608