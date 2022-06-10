台積電早盤下挫12元 市值跌破14兆元

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（中央社記者張建中新竹10日電）美股重挫，費城半導體指數下跌2.69%，台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣529元，下跌12元，市值跌破14兆元關卡。

美國即將公布消費者物價指數（CPI）報告，投資人保守應對，美股全面下挫，道瓊工業指數下跌638.11點，跌幅1.94%；那斯達克指數下跌332.04點，跌幅2.75%；費城半導體指數下跌81.31點，跌幅2.69%。

台積電美國存託憑證（ADR）滑落至90.85美元，下跌2.62美元，跌幅2.8%，市值4711.8億美元，居全球第10位。若以台積電9日收盤價新台幣541元計，台積電ADR折價約0.83%。

台積電今天股價同步滑落，早盤最低達新台幣529元，下跌12元，市值縮水3111億元，再度跌破14兆元關卡，達13.71兆元，並影響大盤指數約100點。

不畏手機及電腦等消費市場需求疲軟，台積電預期今年營收可望成長30%，國內法人認為高效能運算及車用電子需求強勁，是支撐台積電產能利用率維持高檔的主要動能。法人表示，台積電製程技術領先，基本面展望佳，不過股價仍受美股與外資動向影響。（編輯：楊蘭軒）1110610