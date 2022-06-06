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外資回頭終結連2月出走 3大原因淨匯入近800億
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外資回頭終結連2月出走 3大原因淨匯入近800億

2022/6/6 18:17（6/6 18:31 更新）
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外資5月淨匯入近27億美元，折合約新台幣793億元。（中央社檔案照片）
外資5月淨匯入近27億美元，折合約新台幣793億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北6日電）外資終結先前連2月爆量淨匯出逾百億美元大量，5月轉為淨匯入近27億美元，折合約新台幣793億元。金管會分析，主因台灣總體經濟表現良好、台股具低本益比、高殖利率等優勢，外資對台股信心回穩。

金管會今天公布外資最新動向，台股指數5月小漲1.3%，整體外資終結先前連2月淨匯出115.79億美元，5月轉為淨匯入26.959億美元，為今年以來單月淨匯入金額次高。

金管會官員指出，今年5月因美國聯準會（Fed）政策不確定性、市場對通膨疑慮等因素，資本市場震盪，但台灣總體經濟表現良好、台股具低本益比、高殖利率等優勢，外資對台股信心回穩，對台股投資已轉為買超，資金也呈現淨匯入。

不過，因外資3、4月爆量出走，今年累計至5月底為止，整體外資累計仍呈現淨匯出36.37億美元。

若從整體餘額觀察，截至今年5月底為止，整體外資累計淨匯入餘額回升至2259.588億美元，折合約新台幣6.64兆元資金動能。

金管會同步公布，今年截至5月底為止，外資累計賣超上市股票新台幣6422.64億元、賣超上櫃股票311.44億元；陸資累計賣超上市股票7.58億元、賣超上櫃股票1.99億元。（編輯：潘羿菁）1110606

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